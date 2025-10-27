Emergenza morti sul lavoro 7 decessi nel Foggiano nel 2025 | Misure in campo insufficienti

“La morte di Matteo Di Perna è l’ennesimo campanello di allarme sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. È una delle principali emergenze e le misure finora messe in campo sono largamente insufficienti”. A dichiararlo è Luca Maggio, Coordinatore Uila Puglia per la sede di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it