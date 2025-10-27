Bologna, 27 ottobre 2025 – Le scene dello sfratto in via Michelino infiammano il Consiglio comunale. Le critiche non arrivano solo dalla minoranza, ma sono anche intestine al Pd, come quelle della consigliera Cristina Ceretti alla Fondazione per l’Abitare: “È uno strumento lungimirante, ma non dà ancora risposte e non possiamo delegare al futuro una responsabilità che ci chiama qui e ora”. La dem parla di “sconfitta”: “L’emergenza alla risposta abitativa non la devono trovare i comitati, ma le istituzioni – sottolinea Ceretti –. Se la trovano i comitati è una nostra sconfitta. I problemi non vanno affrontati solo nella lotta, il centrosinistra deve chiarirlo una volta per tutte: dove sono i partiti e cosa pensano? Questa città ha un’enorme esigenza di un piano caso da molto tempo, ben prima di questa amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emergenza casa, cortocircuito Pd. Ceretti: “La Fondazione per l’abitare non sta dando risposte immediate”