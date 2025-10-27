Emergenza casa Cisl e Sicet lanciano l’allarme | Prezzi raddoppiati e 12.600 abitazioni vuote

“L'accesso alla casa a Rimini non è più una semplice urgenza, ma una vera e propria emergenza sociale strutturale che minaccia la coesione territoriale”. È questo il messaggio lanciato congiuntamente da Cisl Romagna e Sicet Romagna, che uniscono la denuncia sociale ai dati economici drammatici. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Altre letture consigliate

"Non possiamo scaricare il problema dell'emergenza nè sulle famiglie nè sull'unico soggetto che in questo momento sta facendo qualcosa, che è il Comune di Bologna”. Lo afferma il sindaco Matteo Lepore intervenendo sul tema casa dopo il doppio sfratto di - facebook.com Vai su Facebook

Emergenza casa in Trentino: la Provincia studia nuove misure contro gli sfitti https://lavocedelnordest.eu/emergenza-casa-in-trentino-la-provincia-studia-nuove-misure-contro-gli-sfitti/… - X Vai su X

Rimini, la casa è un’emergenza sociale: CISL e SICET chiedono un cambio di passo - L'accesso alla casa a Rimini non è più una semplice urgenza, ma una vera e propria emergenza sociale strutturale che minaccia la coesione territoriale. Come scrive chiamamicitta.it

Emergenza casa a Rimini, CISL e SICET lanciano l’allarme: “Prezzi raddoppiati" - L'accesso alla casa a Rimini non è più una semplice urgenza, ma una vera e propria emergenza sociale strutturale che minaccia la coesione territoriale. Scrive msn.com

"Emergenza casa. Servono risposte per i più deboli" - "Sfratti ed emergenza casa sono drammi sociali che necessitano di risposte concrete, non si può più attendere". Secondo ilrestodelcarlino.it