Emergenza casa Cisl e Sicet lanciano l’allarme | Prezzi raddoppiati e 12.600 abitazioni vuote

Riminitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L'accesso alla casa a Rimini non è più una semplice urgenza, ma una vera e propria emergenza sociale strutturale che minaccia la coesione territoriale”. È questo il messaggio lanciato congiuntamente da Cisl Romagna e Sicet Romagna, che uniscono la denuncia sociale ai dati economici drammatici. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

emergenza casa cisl sicetRimini, la casa è un’emergenza sociale: CISL e SICET chiedono un cambio di passo - L'accesso alla casa a Rimini non è più una semplice urgenza, ma una vera e propria emergenza sociale strutturale che minaccia la coesione territoriale. Come scrive chiamamicitta.it

emergenza casa cisl sicetEmergenza casa a Rimini, CISL e SICET lanciano l’allarme: “Prezzi raddoppiati" - L'accesso alla casa a Rimini non è più una semplice urgenza, ma una vera e propria emergenza sociale strutturale che minaccia la coesione territoriale. Scrive msn.com

"Emergenza casa. Servono risposte per i più deboli" - "Sfratti ed emergenza casa sono drammi sociali che necessitano di risposte concrete, non si può più attendere". Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Emergenza Casa Cisl Sicet