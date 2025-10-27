Emergenza casa a Bologna | Si batte insieme La ricetta di Confcooperative

Ilrestodelcarlino.it | 27 ott 2025

Bologna, 27 ottobre 2025 – "Senza la cooperazione e azioni concrete da parte di tutti, la situazione casa a Bologna non si risolverà". Lo sostiene Daniele Ravaglia, vicepresidente Confcooperative Terre d’Emilia. Ravaglia, lo sfratto di via Michelino ha riacceso il dibattito sulla casa. Qual è la situazione in città? "Giovedì abbiamo visto una scena a cui nessuna persona di buon senso vorrebbe assistere. Sul tema casa dobbiamo smettere di scaricarci le responsabilità a vicenda. Facciamoci un esame di coscienza e risolviamo concretamente il problema". Il sindaco Matteo Lepore ha lanciato un appello al mondo imprenditoriale, chiedendo alle imprese di fare qualcosa in più per l’abitare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

