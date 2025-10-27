Emergenza casa a Bologna | Si batte insieme La ricetta di Confcooperative
Bologna, 27 ottobre 2025 – "Senza la cooperazione e azioni concrete da parte di tutti, la situazione casa a Bologna non si risolverà". Lo sostiene Daniele Ravaglia, vicepresidente Confcooperative Terre d’Emilia. Ravaglia, lo sfratto di via Michelino ha riacceso il dibattito sulla casa. Qual è la situazione in città? "Giovedì abbiamo visto una scena a cui nessuna persona di buon senso vorrebbe assistere. Sul tema casa dobbiamo smettere di scaricarci le responsabilità a vicenda. Facciamoci un esame di coscienza e risolviamo concretamente il problema". Il sindaco Matteo Lepore ha lanciato un appello al mondo imprenditoriale, chiedendo alle imprese di fare qualcosa in più per l’abitare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Non possiamo scaricare il problema dell'emergenza nè sulle famiglie nè sull'unico soggetto che in questo momento sta facendo qualcosa, che è il Comune di Bologna”. Lo afferma il sindaco Matteo Lepore intervenendo sul tema casa dopo il doppio sfratto di - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza casa in Trentino: la Provincia studia nuove misure contro gli sfitti https://lavocedelnordest.eu/emergenza-casa-in-trentino-la-provincia-studia-nuove-misure-contro-gli-sfitti/… - X Vai su X
Emergenza casa a Bologna: “Si batte insieme". La ricetta di Confcooperative - Il vicepresidente Daniele Ravaglia: "Possiamo costruire alloggi a canone calmierato, ma il pubblico ceda i terreni. Secondo ilrestodelcarlino.it
Dieci anni di lotte sociali a Bologna per la casa: dal maxi sgombero all'ex Telecom al fenomeno degli affitti brevi - A dieci anni dall'intervento in via Fioravanti, lo sfratto con il muro sfondato in via Michelino e l'occupazione del palazzo dell'Asp in via Don Minzoni. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it
La casa che non c’è. Boom dei B&B, milioni di alloggi sfitti. Così esplode l’emergenza abitativa - Canoni alle stelle, oltre 650mila famiglie aspettano un appartamento popolare. Si legge su quotidiano.net