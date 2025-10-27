Emanuele Fiano contestato alla Ca’ Foscari | Sono scioccato come successo a mio padre nel ’38
(Adnkronos) – "Fuori i sionisti dall'Università". Con questo?coro all'Università Ca' Foscari di Venezia è stato impedito a Emanuele Fiano, presidente di 'Sinistra per Israele-Due Popoli due Stati', di parlare nel dialogo con il presidente della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace Antonio Calò. "Gruppi della sinistra giovanile – si legge in una nota . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Emanuele Fiano (Pd) ci dice cosa rischia la piazza che non rifiuta le parole di Hamas Di Marianna Rizzini - facebook.com Vai su Facebook
Emanuele Fiano contestato alla Ca’ Foscari: “Sono scioccato, come successo a mio padre nel ’38” - Con questo ?coro all’Università Ca’ Foscari di Venezia è stato impedito a Emanuele Fiano, presidente di ‘Sinistra per Israele- Secondo sassarinotizie.com
Pro-Pal impediscono a Fiano di parlare alla Ca’ Foscari di Venezia: “Fuori i sionisti dall’università” - Due Popoli, Due Stati’ doveva partecipare a un incontro insieme ad Antonio Calò presidente di Ve. Si legge su msn.com
"Fuori i sionisti dall’università", contestato Fiano a Ca’ Foscari - “Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza politica a danno proprio di chi da sempre è impegnato per la pace e la risoluzione del conflitto in ... Riporta msn.com