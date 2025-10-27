Emanuele Fiano contestato a Ca’ Foscari | Fuori i sionisti dall’università

Un gruppo di attivisti pro-Palestina ha interrotto questo pomeriggio un incontro-dibattito sulle prospettive di pace in Medio Oriente all’università Ca’ Foscari di Venezia, impedendone lo svolgimento. L’appuntamento vedeva tra i partecipanti Emanuele Fiano, ex deputato del Partito Democratico, che è stato contestato con slogan e cartelli contro il sionismo. «Ho provato in tutti i modi a continuare – ha raccontato Fiano – ma hanno continuato a parlare e a dire su di me falsità. Il principio fascista che hanno in mente è che chi non la pensa come loro non deve parlare. Impedire a una persona di parlare è fascismo», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

