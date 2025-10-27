Emanuele Fiano contestato a Ca’ Foscari | Fuori i sionisti dall’università
Un gruppo di attivisti pro-Palestina ha interrotto questo pomeriggio un incontro-dibattito sulle prospettive di pace in Medio Oriente all’università Ca’ Foscari di Venezia, impedendone lo svolgimento. L’appuntamento vedeva tra i partecipanti Emanuele Fiano, ex deputato del Partito Democratico, che è stato contestato con slogan e cartelli contro il sionismo. «Ho provato in tutti i modi a continuare – ha raccontato Fiano – ma hanno continuato a parlare e a dire su di me falsità. Il principio fascista che hanno in mente è che chi non la pensa come loro non deve parlare. Impedire a una persona di parlare è fascismo», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Conosco Emanuele Fiano da una vita. Così come conoscevo suo padre Nedo che accettò di portare gli studenti fiorentini ad Auschwitz dove la sua famiglia venne sterminata e da cui lui tornò vivo per miracolo. Impedire a un nostro concittadino ebreo di parlar - X Vai su X
Emanuele Fiano (Pd) ci dice cosa rischia la piazza che non rifiuta le parole di Hamas Di Marianna Rizzini - facebook.com Vai su Facebook
Emanuele Fiano contestato alla Ca’ Foscari: “Sono scioccato, come successo a mio padre nel ’38” - Con questo ?coro all’Università Ca’ Foscari di Venezia è stato impedito a Emanuele Fiano, presidente di ‘Sinistra per Israele- padovanews.it scrive
"Fuori i sionisti dall’università", contestato Fiano a Ca’ Foscari - “Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza politica a danno proprio di chi da sempre è impegnato per la pace e la risoluzione del conflitto in ... Come scrive msn.com