Elmas o Lang Conte potrebbe optare di nuovo per il falso nove a Lecce Gazzetta

Ilnapolista.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli potrebbe fare alcuni accorgimenti nell’undici titolare in vista del match di domani di campionato contro il Lecce, nel turno infrasettimanale. Da capire se Antonio Conte vorrà ancora optare per il falso nove come contro l’Inter, ma senza Neres, che si è fatto male; spazio dunque a uno tra Elmas e Lang. Elmas o Lang possibile falso nove contro il Lecce. La Gazzetta dello Sport scrive: Il tridente no, non l’avrà considerato: però poi, boh, chissà, gli allenatori sono fatti a modo loro, devono sempre inventarsi qualcosa e se a Conte dovesse essere venuta l’idea di riprendersi qualcosa del passato, a Castel Volturno non s’è capito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

elmas o lang conte potrebbe optare di nuovo per il falso nove a lecce gazzetta

© Ilnapolista.it - Elmas o Lang, Conte potrebbe optare di nuovo per il falso nove a Lecce (Gazzetta)

Leggi anche questi approfondimenti

elmas lang conte potrebbeElmas o Lang, Conte potrebbe optare di nuovo per il falso nove a Lecce (Gazzetta) - Da capire se Conte vorrà ancora optare per il falso nove, con uno tra Elmas e Lang. Scrive ilnapolista.it

elmas lang conte potrebbeLecce-Napoli le probabili scelte di Conte: ballottagio tra Elmas e Noa Lang - Il Napoli di Antonio Conte continua il suo tour de force con la quarta di otto partite in 22 giorni, martedì alle 18:30 al Via del Mare contro il Lecce. Lo riporta msn.com

elmas lang conte potrebbeLang non era la priorità: Antonio Conte avrebbe spinto per un altro giocatore - Il talento olandese rischia davvero di diventare una bomba all'interno dello spogliatoio ... Si legge su dailynews24.it

Cerca Video su questo argomento: Elmas Lang Conte Potrebbe