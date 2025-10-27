Elmas o Lang Conte potrebbe optare di nuovo per il falso nove a Lecce Gazzetta
Il Napoli potrebbe fare alcuni accorgimenti nell’undici titolare in vista del match di domani di campionato contro il Lecce, nel turno infrasettimanale. Da capire se Antonio Conte vorrà ancora optare per il falso nove come contro l’Inter, ma senza Neres, che si è fatto male; spazio dunque a uno tra Elmas e Lang. Elmas o Lang possibile falso nove contro il Lecce. La Gazzetta dello Sport scrive: Il tridente no, non l’avrà considerato: però poi, boh, chissà, gli allenatori sono fatti a modo loro, devono sempre inventarsi qualcosa e se a Conte dovesse essere venuta l’idea di riprendersi qualcosa del passato, a Castel Volturno non s’è capito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Voti #NapoliInterNapoli Milinkovic-Savic 6.5; Di Lorenzo 6.5 Juan Jesus 7 Buongiorno 5 Spinazzola 6.5; Gilmour 6; Politano 7 Anguissa 8 De Bruyne 6.5 McTominay 8; Neres 6.5; Subs Olivera 7 Lang sv Elmas sv Beukema sv Gutierrez sv Arb. Mariani 4.5: rigo - X Vai su X
Umberto Chiariello ha analizzato così la sconfitta del Napoli contro il Torino: “Ma vogliamo parlare anche di Conte? Ma mi spiega perché avendo Elmas e Lang, debba giocare Spinazzola alto e quell’Olivera che è inguardabile, che si è mangiato anche un gol - facebook.com Vai su Facebook
Elmas o Lang, Conte potrebbe optare di nuovo per il falso nove a Lecce (Gazzetta) - Da capire se Conte vorrà ancora optare per il falso nove, con uno tra Elmas e Lang. Scrive ilnapolista.it
Lecce-Napoli le probabili scelte di Conte: ballottagio tra Elmas e Noa Lang - Il Napoli di Antonio Conte continua il suo tour de force con la quarta di otto partite in 22 giorni, martedì alle 18:30 al Via del Mare contro il Lecce. Lo riporta msn.com
Lang non era la priorità: Antonio Conte avrebbe spinto per un altro giocatore - Il talento olandese rischia davvero di diventare una bomba all'interno dello spogliatoio ... Si legge su dailynews24.it