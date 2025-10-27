elmas o lang conte potrebbe optare di nuovo per il falso nove a lecce gazzetta

Il Napoli potrebbe fare alcuni accorgimenti nell’undici titolare in vista del match di domani di campionato contro il Lecce, nel turno infrasettimanale. Da capire se Antonio Conte vorrà ancora optare per il falso nove come contro l’Inter, ma senza Neres, che si è fatto male; spazio dunque a uno tra Elmas e Lang. Elmas o Lang possibile falso nove contro il Lecce. La Gazzetta dello Sport scrive: Il tridente no, non l’avrà considerato: però poi, boh, chissà, gli allenatori sono fatti a modo loro, devono sempre inventarsi qualcosa e se a Conte dovesse essere venuta l’idea di riprendersi qualcosa del passato, a Castel Volturno non s’è capito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

