Tempi bui per la dinastia Agnelli, John Elkann, Stellantis e perfino per la Juventus, che oggi ha annunciato l’esonero di Igor Tudor dopo la sconfitta contro la Lazio all’Olimpico. Un campionato che era iniziato bene ma che è andato in calando con cinque pareggi e tre sconfitte. Risultati che hanno pesato come un macigno sul futuro del tecnico croato. Tudor esonerato, Juve in crisi. La panchina bianconera nella prossima partita contro l’Udinese, in programma mercoledì 29 ottobre, sarà affidata momentaneamente a Massimiliano Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen. Una soluzione interna che però non sarà definitiva, con il club torinese a caccia del nome giusto per risollevare la propria stagione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Elkann ai lavori “in prova”, Juve allo sbando, Tudor esonerato: l’ora più buia per la dinastia Agnelli