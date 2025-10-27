Elkann ai lavori in prova Juve allo sbando Tudor esonerato | l’ora più buia per la dinastia Agnelli
Tempi bui per la dinastia Agnelli, John Elkann, Stellantis e perfino per la Juventus, che oggi ha annunciato l’esonero di Igor Tudor dopo la sconfitta contro la Lazio all’Olimpico. Un campionato che era iniziato bene ma che è andato in calando con cinque pareggi e tre sconfitte. Risultati che hanno pesato come un macigno sul futuro del tecnico croato. Tudor esonerato, Juve in crisi. La panchina bianconera nella prossima partita contro l’Udinese, in programma mercoledì 29 ottobre, sarà affidata momentaneamente a Massimiliano Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen. Una soluzione interna che però non sarà definitiva, con il club torinese a caccia del nome giusto per risollevare la propria stagione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
La decisione sul commercialista della famiglia Agnelli-Elkann arriverà a fine novembre. Attesa anche per la messa in prova richiesta da John Elkann
La scelta di John Elkann: 10 mesi di lavoro come docente e tutor con i giovani fragili per chiudere l'inchiesta sull'eredità
Torino, rinviata l'udienza per la messa alla prova di John Elkann: ipotesi "ripetizioni" agli studenti dal prossimo anno scolastico - Per la vicenda dell'eredità Agnelli, Gianluca Ferrero chiede di patteggiare mantenendo la carica di presidente della Juventus
Eredità Agnelli, la messa alla prova salesiana di John Elkann: "Tutor 30 ore al mese con gli studenti vulnerabili" - Svolgerà queste mansioni all'ufficio pastorale giovanile Maria Ausiliatrice "in base alle esigenze lavorative e familiari"
John Elkann insegnante per giovani fragili: la "messa alla prova" nell'inchiesta sull'eredità Agnelli. 30 ore settimanali in sinergia con i centri salesiani - John Elkann svolgerà per dieci mesi attività di docente e tutor presso l'Ufficio pastorale giovanile "Maria Ausiliatrice" di Torino nell'ambito della messa alla prova per chiudere il procedimento pena