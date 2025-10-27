Elisabetta Gregoraci accuse tremende contro il padre | lei reagisce così

Un servizio de Le Iene ha riacceso i riflettori su una vicenda familiare molto delicata che coinvolge Mario Gregoraci, padre della showgirl Elisabetta Gregoraci. Nell’appuntamento andato in onda domenica 26 ottobre, il programma di Italia 1 ha dato voce a Rosita Gentile, ex compagna dell’uomo, che ha mosso contro di lui accuse pesantissime. La donna, 56 anni, sostiene di aver subito per dodici anni violenze fisiche e psicologiche e ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica di Catanzaro. L’inchiesta, condotta dal giornalista Daniele Bonistalli, ha fatto emergere particolari che hanno scosso l’opinione pubblica e, inevitabilmente, coinvolto anche Elisabetta e la sorella Marzia, che ora prendono le distanze dalle accuse. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Elisabetta Gregoraci, accuse tremende contro il padre: lei reagisce così

Scopri altri approfondimenti

Rosita Gentile ha raccontato le aggressioni subite da Mario Gregoraci in 12 anni di relazione a Le Iene: “Da subito siamo stati contrastati da Elisabetta e Marzia Gregoraci, lui sfogava il nervosismo per i conflitti con loro su di me”. Immediata la replica, a 'Le Ien - facebook.com Vai su Facebook

Una testata calabrese, @Calabria_7, racconta che Mario Gregoraci, padre di Elisabetta Gregoraci , è indagato per una brutta storia di maltrattamento e stalking (la procura ha chiesto il rinvio a giudizio). - X Vai su X

L’ex compagna di Mario Gregoraci lo accusa di aggressione: "Mi ha picchiata", la reazione gelida di Elisabetta - Le rivelazioni dell'ex compagna di Mario Gregoraci a Le Iene: accuse, tensioni familiari e la replica di Elisabetta. Lo riporta libero.it

Ex Mario Gregoraci: “Mi ha picchiata, ho avuto un aborto”. Reazione di Elisabetta - Mario Gregoraci accusato di maltrattamenti dall'ex compagna Rosita Gentile: "Le sue figlie Elisabetta e Marzia mi consideravano un'amante" ... Come scrive msn.com

“Le accuse sono gravissime” Mario Gregoraci si mette male per il padre di Elisabetta, inevitabili implicazioni legali - Mario Gregoraci, padre di Elisabetta, è indagato per maltrattamenti e stalking. bigodino.it scrive