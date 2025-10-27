Elicottero e aereo Usa si schiantano

4.14 Due velivoli della Marina Usa si sono schiantati domenica nel Mar Cinese Meridionale in incidenti separati. Lo hanno riferito le autorità, senza che siano state segnalate vittime. Il primo incidente ha coinvolto un elicottero MH60R Sea Hawk, che "si è schiantato nelle acque del Mar Cinese Meridionale mentre svolgeva operazioni di routine dalla portaerei USS Nimitz".Il secondo,un caccia Boeing FA18F Super Hornet si è schiantato nel Mar Cinese Meridionale, anch'esso "durante operazioni di routine" dalla USS Nimitz. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it