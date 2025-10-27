Elezioni regionali Mucherino inaugura il quartier generale a Caserta

Giovedì 30 ottobre, alle 18, sarà inaugurato a Caserta, in via San Carlo n. 8, il Comitato Elettorale di Carmela Mucherino, candidata per la Lista del MoVimento 5 Stelle al Consiglio Regionale della Campania, circoscrizione di Caserta. All’inaugurazione interverranno i parlamentari Agostino. 🔗 Leggi su Casertanews.it

