Elezioni regionali i nodi delle liste | Popolari a rischio contestato il simbolo di Szumski

VENEZIA - Percorso in salita per due dei tre outsider candidati alle prossime elezioni regionali in Veneto. Ma anche per qualcuno dei big il day after della presentazione delle liste non sembra. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Elezioni regionali, i nodi delle liste: Popolari a rischio, contestato il simbolo di Szumski

Altri contenuti sullo stesso argomento

Stefani, tutte le liste e i candidati alle elezioni regionali del centrodestra - facebook.com Vai su Facebook

Regionali in Puglia, tutti i nomi già ufficializzati e le anticipazioni sulle liste. Il punto provincia per provincia - Ancora 48 ore per depositare le liste per le elezioni regionali in Puglia. quotidianodipuglia.it scrive

Elezioni regionali in Veneto, tutti i candidati e le liste a sostegno di Stefani, Manildo, Szumski, Rizzo e Bui - Oltre ai due maggiori contendenti, Alberto Stefani e Giovanni Manildo, sono ufficialmente in lizza anche Fabio Bui, ... ilgazzettino.it scrive

Regionali Puglia, è corsa alla presentazione delle liste: in stand-by i senatori FdI - Bagarre nel centrodestra dove ci sono gli ultimi nodi da sciogliere prima del termine ultimo per la consegna degli elenchi ... Secondo trmtv.it