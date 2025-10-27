Elezioni regionali 2025 Colamonici AVS | A Caserta le donne non possono più interrompere una gravidanza

Preoccupazione e allarme da parte di Alessia Colamonici, candidata alle elezioni regionali con Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), per la situazione dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove da mesi non è più possibile praticare l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) a causa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Scopri altri approfondimenti

Telesveva. . Elezioni regionali, suona il gong sulle liste a supporto dei 4 candidati presidenti: 13 quelle in campo. Nella BAT diverse sorprese #bat #politica #regionali2025 Su Youtube: https://youtu.be/qqTEmku-q5w - facebook.com Vai su Facebook

Instant Poll 1 – Elezioni Regionali Toscana 2025 Continuate a seguirci per i prossimi risultati sul nostro canale X e in diretta su @TgLa7 #maratonamentana #Toscana - X Vai su X

Elezioni Regionali Campania 2025: ufficializzata la lista dei candidati per la Circoscrizione di Caserta - Scopri la lista ufficiale dei candidati per la circoscrizione di Caserta alle Elezioni Regionali in Campania del 23- Da casertaweb.com

Legge elettorale in Campania: cosa cambia per le regionali del 2025 - Le elezioni regionali in Campania si terranno nei giorni 23 e 24 novembre 2025, come già stabilito dal calendario. Lo riporta infocilento.it

Campania Popolare, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati del partito Campania Popolare (Pci, Potere al Popolo e Rifondazione comunista) alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Lo riporta ilmattino.it