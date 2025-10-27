Elezioni midterm Argentina | vince il partito di Milei
Alle elezioni di midterm in Argentina vince il partito del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza. Milei ha definito i risultati un “punto di svolta” per il Paese. Elezioni midterm Argentina: vince il partito del presidente Netta vittoria del partito del presidente argentino Javier Milei alle elezioni legislative di midterm. Con oltre il 40% dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
