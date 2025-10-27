Elezioni legislative Argentina partito Milei vince con 40,8% dei voti opposizione peronista ferma al 24,5% Trump | Lavoro straordinario

L'affluenza al voto si è fermata al 67,85%, al minimo storico dal ritorno alla democrazia nel 1983. Il partito di Milei, La Libertad Avanza, ha ottenuto il 40,8% dei voti, mentre i peronisti il 24,5% L’Argentina rinnova la sua fiducia in Javier Milei, consegnandogli un trionfo inatteso nelle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Elezioni legislative Argentina, partito Milei vince con 40,8% dei voti, opposizione peronista ferma al 24,5%, Trump: "Lavoro straordinario"

