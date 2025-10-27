Elezioni Argentina al via lo spoglio | l’affluenza è stata bassa

(Adnkronos) – Al via lo spoglio per le elezioni legislative in Argentina. Si votava per eleggere ventiquattro senatori e 127 rappresentanti nazionali, che avranno un posto al Congresso a partire dal 10 dicembre. L'affluenza alle urne è stata bassa: solo il 66% degli elettori registrati ha espresso il proprio voto. Per la prima volta, è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

