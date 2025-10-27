Elezioni Argentina al via lo spoglio | l’affluenza è stata bassa

Periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Al via lo spoglio per le elezioni legislative in Argentina. Si votava per eleggere ventiquattro senatori e 127 rappresentanti nazionali, che avranno un posto al Congresso a partire dal 10 dicembre. L'affluenza alle urne è stata bassa: solo il 66% degli elettori registrati ha espresso il proprio voto. Per la prima volta, è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

elezioni argentina via spoglioElezioni Argentina, al via lo spoglio: l’affluenza è stata bassa - Si votava per eleggere ventiquattro senatori e 127 rappresentanti nazionali, che avranno un posto al Congresso a partire dal 1 ... Scrive sassarinotizie.com

elezioni argentina via spoglioArgentina, cittadini al voto per elezioni di mid-term - La votazione ha lo scopo di rinnovare metà dei seggi della Camera e un terzo dei seggi del Senato. Riporta tg24.sky.it

elezioni argentina via spoglioElezioni in Argentina, Milei alla prova delle urne - A due anni dalle elezioni che lo hanno portato alla presidenza dell'Argentina, lui e la sua 'motosega' simbolo dei ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Argentina Via Spoglio