Sanae Takaichi, da poco eletta premier in Giappone, ha sortito un effetto positivo sull’economia del Paese. L’arrivo della leader conservatrice, che si ispira a Margaret Tatcher, ha rappresentato un fattore positivo nel rafforzamento della fiducia degli investitori, alimentando le aspettative per una politica fiscale aggressiva. A dirlo sono anche gli analisti, visto che oggi l’indice azionario principale giapponese Nikkei ha chiuso per la prima volta sopra la soglia dei 50.000 punti, in un contesto di aumento della fiducia. Il Nikkei Stock Average, a 225 titoli, ha chiuso in rialzo di 1.212,67 punti, pari +2,46% su venerdì a 50. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Effetto Takaichi: anche all’indice Nikkei piace la prima donna premier del Giappone