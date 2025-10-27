Educazione sessuale a scuola Valditara | Divieto è assolutamente falso ma le teorie sulla fluidità di genere rischiano di creare confusione

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto ai microfoni di Sky Tg24 per respingere le accuse secondo cui il governo avrebbe vietato l'educazione sessuale nelle scuole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

L'attrice interpreta Adelina Tattilo in Mrs Playmen e parla di educazione sessuale nelle scuole e diritti femminili - facebook.com Vai su Facebook

Valditara su educazione sessuale: “Raccontano balle, nei programmi c’è già dall’Infanzia. Ecco la verità” - X Vai su X

Educazione sessuale vietata fino in terza media? Il ministro Valditara spiega la legge e prova a fare chiarezza - Il ministro dell'Istruzione risponde alle accuse: “L’educazione sessuale, all’empatia e all’affettività sono inserite nei programmi scolastici”. Si legge su skuola.net

Educazione sessuale e affettiva a scuola, Valditara smonta le balle della sinistra: "Ecco i programmi" - La destra ha vietato l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole primarie e medie? iltempo.it scrive

Valditara: “Educazione sessuale sì, ma come parte di scienze, non combatte femminicidi. Consenso informato previene confusione bambini” - Nella rubrica Facciamo chiarezza, Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, interviene per precisare contenuti e finalità della legge sul consenso informato e il ruolo dell’educazione ... Segnala orizzontescuola.it