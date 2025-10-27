Educazione finanziaira | piemontesi in linea con la media nazionale

Torinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il livello di educazione finanziaria in Piemonte è pari alla media italiana (56), dunque sotto la sufficienza (60). È il dato che emerge dalla nuova edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

educazione finanziaira piemontesi lineaEdufin Index: Piemonte, in linea con la media nazionale - I risultati regionali sono stati presentati giovedì 23 ottobre a Torino nell’ambito del “Tour dell’Educazione Finanziaria” di Alleanza Assicurazioni. Segnala insurzine.com

educazione finanziaira piemontesi lineaEdufin Index, il Piemonte è in linea con la media nazionale - Il Piemonte è l’unica regione italiana pienamente allineata alla media nazionale, con un punteggio di 56, in tema di alfabetizzazione finanziaria. Da ansa.it

Educazione finanziaria, l’economia si fa inclusiva e non lascia indietro nessuno - Dalle famiglie che si indebitano ai migranti fino agli studenti e alle donne in difficoltà, gli enti del Terzo settore in prima linea nel proporre percorsi di alfabetizzazione finanziaria sostenibili ... Lo riporta vita.it

Cerca Video su questo argomento: Educazione Finanziaira Piemontesi Linea