Educazione finanziaira | piemontesi in linea con la media nazionale
Il livello di educazione finanziaria in Piemonte è pari alla media italiana (56), dunque sotto la sufficienza (60). È il dato che emerge dalla nuova edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Intervenuto in occasione di Tuttosoldi, la festa dell'educazione finanziaria, il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto, ha fatto il punto sullo stato di salute delle università italiane: "Siamo molto indietro rispetto alla media europea, i nostri atenei hann - facebook.com Vai su Facebook
Educazione finanziaria per giovani e donne: evento finale 2025 martedì 11 novembre dalle ore 10:00 alle 12:30 a Unioncamere, Roma. Tra gli interventi introduttivi Tiziana Pompei, vicesegr gen @Unioncamere, direttrice gen @SiCameraSocial Live su YouTu - X Vai su X
Edufin Index: Piemonte, in linea con la media nazionale - I risultati regionali sono stati presentati giovedì 23 ottobre a Torino nell’ambito del “Tour dell’Educazione Finanziaria” di Alleanza Assicurazioni. Segnala insurzine.com
Edufin Index, il Piemonte è in linea con la media nazionale - Il Piemonte è l’unica regione italiana pienamente allineata alla media nazionale, con un punteggio di 56, in tema di alfabetizzazione finanziaria. Da ansa.it
Educazione finanziaria, l’economia si fa inclusiva e non lascia indietro nessuno - Dalle famiglie che si indebitano ai migranti fino agli studenti e alle donne in difficoltà, gli enti del Terzo settore in prima linea nel proporre percorsi di alfabetizzazione finanziaria sostenibili ... Lo riporta vita.it