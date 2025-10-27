Educare alla vita e alla solidarietà | al via il progetto Ail al polo Righi-Boccioni-Fermi

Il polo tecnico professionale Righi-Boccioni-Fermi risponde con un convinto "presente" all’avvio ufficiale del progetto pluridisciplinare di educazione alla salute, promossa e coordinata da Ail, Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma.L'Associazione, impegnata nella lotta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

