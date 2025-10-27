Eduardo lancia Ovunque cercami promessa d’amore che sfida la distanza
Una dichiarazione d’amore che oltrepassa il tempo e la geografia: così Eduardo presenta Ovunque Cercami, un brano che invita a restare connessi quando tutto sembra allontanare. In radio dal 28 ottobre e già disponibile in digitale, è una promessa sussurrata a chi non vogliamo perdere. Il messaggio e l’uscita del singolo Con Ovunque Cercami (Otherside), . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
