Edmondo Cirielli fa tappa a Benevento | appuntamento domenica con i candidati della lista Cirielli Presidente

Tempo di lettura: < 1 minuto Continua il tour elettorale del candidato presidente del centrodestra Edmondo Cirielli, che domenica 2 novembre alle ore 17:00 sarà a Benevento, presso la Sala di Fabbriche Riunite in Viale Principe di Napoli. L’incontro rappresenta una delle tappe centrali del percorso che sta portando Cirielli in tutte le province della Campania, per illustrare il programma della coalizione e sostenere i candidati impegnati nella prossima tornata elettorale regionale. A Benevento, Cirielli interverrà per sostenere i due candidati della lista “Cirielli Presidente”, Nicola Boccalone e Lucia Rosella, che rappresentano il territorio sannita all’interno del progetto politico del centrodestra unito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Edmondo Cirielli fa tappa a Benevento: appuntamento domenica con i candidati della lista “Cirielli Presidente”

