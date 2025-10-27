Leonardo Fantini in arte deet firma il fumetto vincitore dell’ultimo Lucca Project Contest! Il concorso indetto da Lucca Comics & Games in collaborazione con Edizioni BD per valorizzare i giovani talenti esordienti anche quest’anno premia un lavoro di qualità portando alle stampe un’opera dallo stile vicino alla miglior tradizione di fumetto underground e una storia fantastica in stile Adventure Time dove la protagonista è. una tenera fragolina! Vertice Estremo di deet debutta a Lucca Comics & Games e arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online martedì 11 novembre. In un mondo esausto e immobile, una gigantesca torre si erge fino alla luna: un luogo misterioso dove un’élite di tiranni governa indisturbata mentre tutto il resto del pianeta cade in rovina. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Edizioni BD presenta VERTICE ESTREMO di deet