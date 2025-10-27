Edison Energia raggiunge 1.100 negozi | cresce la rete green e digitale per famiglie e imprese

Edison Energia continua a crescere e punta sulla prossimità. Con l’apertura del nuovo Energy Cafè nella sede milanese di Foro Buonaparte, la società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica, gas e Wi-Fi raggiunge quota 1.100 negozi in tutta Italia, segnando un incremento del 10% in un solo anno. L’obiettivo è chiaro: avvicinarsi sempre di più ai clienti, offrendo un’esperienza completa che combina consulenza personalizzata, servizi digitali e attenzione al benessere quotidiano. Il nuovo concept store milanese incarna proprio questa visione: un luogo dove informarsi su offerte e prodotti, ma anche fermarsi per un caffè, ricaricare i dispositivi o lavorare grazie al Wi-Fi gratuito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Edison Energia raggiunge 1.100 negozi: cresce la rete green e digitale per famiglie e imprese

