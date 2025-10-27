Edilizia sostenibile investimenti per la ripartenza
Il triennio 2025-2027 segnerà un periodo di grandi investimenti per il mondo dell’edilizia grazie ai progetti del New European Bauhaus, l’iniziativa della Commissione Europea che punta a ripensare il rapporto tra società, cultura e territorio. In Europa saranno mobilitati oltre 20 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi in Italia, destinati a trasformare quartieri e città con interventi innovativi e sostenibili. Lo rileva il Terzo Osservatorio del Politecnico di Milano. Il cuore finanziario del progetto sarà la NEB Facility, un meccanismo europeo che metterà a disposizione 240 milioni di euro all’anno, metà per ricerca e innovazione e metà per realizzare i progetti, con l’obiettivo di diffondere soluzioni sostenibili e tecnologiche nel costruito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
