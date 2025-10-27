Edilizia scolastica da rivedere l’assessore Turano | Aiuteremo i comuni e le province
Ha fatto tappa ad Agrigento la manifestazione “La scuola fa scuola”, iniziativa itinerante promossa dall’assessorato regionale dell’Istruzione e dall’Ufficio scolastico regionale che serve a illustrare il piano triennale da oltre 700 milioni di euro, messo in campo dalla Regione per il rilancio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
