Edifici costruiti per modellare il suono | gli Inca erano anche esperti di acustica
Chi l’ha detto che anche nei secoli passati non ci fossero studiosi di acustica? Prendiamo gli Inca, per esempio. Una recente scoperta, effettuata nel villaggio di Huaytará, in Perù, nasconde una rivelazione. Sotto la Chiesa di San Juan Bautista si trova una struttura antica chiamata carpa uasi, un edificio costruito con sole tre pareti che manipolava il suono. Un team di ricercatori guidato da Stella Nair, professoressa associata di arti indigene delle Americhe presso l’Università della California a Los Angeles, sta studiando le proprietà acustiche di questo edificio. Gli Inca potrebbero aver deliberatamente sacrificato parte della stabilità strutturale dell’edificio per ottenere specifiche caratteristiche sonore. 🔗 Leggi su Cultweb.it
