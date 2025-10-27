EDEN di Ron Howard in prima TV su Sky Cinema e NOW | il survival thriller ispirato a fatti reali

Sky Cinema presenta in prima TV, EDEN, il nuovo film diretto dal Premio Oscar® Ron Howard, in arrivo lunedì 27 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Liberamente ispirato a fatti realmente accaduti, EDEN è un intenso survival thriller basato su un mistero irrisolto avvenuto nelle Galapagos, dove un. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - EDEN di Ron Howard in prima TV su Sky Cinema e NOW: il survival thriller ispirato a fatti reali

