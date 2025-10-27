EDEN di Ron Howard in prima TV su Sky Cinema e NOW | il survival thriller ispirato a fatti reali

Digital-news.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sky Cinema presenta in prima TV, EDEN, il nuovo film diretto dal Premio Oscar® Ron Howard, in arrivo lunedì 27 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Liberamente ispirato a fatti realmente accaduti, EDEN è un intenso survival thriller basato su un mistero irrisolto avvenuto nelle Galapagos, dove un. 🔗 Leggi su Digital-news.it

eden di ron howard in prima tv su sky cinema e now il survival thriller ispirato a fatti reali

© Digital-news.it - EDEN di Ron Howard in prima TV su Sky Cinema e NOW: il survival thriller ispirato a fatti reali

Altre letture consigliate

eden ron howard primaEden, il nuovo film di Ron Howard arriva in prima tv su Sky e NOW. Lunedì 27 ottobre - Leggi su Sky TG24 l'articolo Eden, il nuovo film di Ron Howard arriva in prima tv su Sky e NOW. Secondo tg24.sky.it

eden ron howard primaEDEN: il film di Ron Howard con Jude Law arriva in prima tv su Sky e NOW - EDEN: il film di Ron Howard con Jude Law arriva in prima tv su Sky e NOW ... Scrive cinematographe.it

Eden di Ron Howard aprirà il 42esimo Torino Film Festival, cast stellare per il regista premio Oscar - Una prima internazionale (il film ha avuto l’anteprima mondiale a Toronto un mese fa) di tutto rispetto per la prima edizione del ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Eden Ron Howard Prima