Eccolo qui Francesco Totti col bimbo in braccio | le foto con la nuova famiglia allargata
Una domenica dal sapore di famiglia, di quelle che scaldano il cuore anche quando le vicende personali sembrano aver complicato i legami. Francesco Totti, 49 anni, è tornato protagonista di una giornata speciale: il battesimo del pronipote Diego, figlio di sua nipote Giulia, organizzato con grande cura insieme al marito. Ovviamente l’ex capitano della Roma, che finora non aveva parlato pubblicamente di questo lieto evento, non poteva mancare, e la sua presenza ha dato un tocco di emozione a una festa che ha avuto il profumo delle grandi riunioni di famiglia. Insieme a lui, la sua nuova famiglia allargata, ormai abituata a condividere momenti pubblici e privati con naturalezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
