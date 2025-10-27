Ecco perché ogni donna dovrebbe avere un paio di pantaloni a vita alta e come abbinarli

L inea pulita, vita segnata e gambe lunghissime: i pantaloni a vita alta sono il capo passe-partout che continua a definire la silhouette femminile, stagione dopo stagione. Eleganti ma versatili, tornano protagonisti nei guardaroba autunnali e invernali, interpretati in mille versioni differenti: dai modelli a palazzo ai pantaloni larghi a vita alta, fino alle versioni sartoriali e più strutturate. Pantaloni in velluto a coste: 5 outfit a cui ispirarsi X Il segreto del loro successo? Riescono a unire comfort e allure, valorizzando le proporzioni e adattandosi a ogni stile, dal più minimal al più eccentrico. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ecco perché ogni donna dovrebbe avere un paio di pantaloni a vita alta, e come abbinarli

