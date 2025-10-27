Ecco ' Mosto Gin' il distillato tutto ferrarese frutto del progetto di un' enoteca locale
E' stato presentato il nuovo prodotto ‘Mosto Gin’, distillato da mosto d'uva coltivata in Emilia Romagna, frutto di un progetto imprenditoriale dell'enoteca ferrarese Botrytis che ha miscelato ingredienti particolari e fatto realizzare dalla pittrice Arianna Fugazza. Per realizzare il distillato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Grappa di Moscato di Terracina di AB Selezione Italian Spirits è un distillato elegante che racchiude l’essenza del territorio pontino. Realizzata da vinacce pregiate di Moscato locale, sprigiona profumi di pesca, miele e fiori bianchi, con un tocco minerale ch - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione del "Mosto Gin" prodotto da enoteca ferrarese - Lunedì 27 ottobre 2025 alle 11:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo prodotto "Mosto Gin" distillato dall'enoteca ... cronacacomune.it scrive
World Gin Day: un omaggio globale al distillato che ha fatto la storia - Nato originariamente come medicina nel 1600 in Italia, presso la Scuola Medica Salernitana, dove alcuni monaci distillarono l’alcol insieme ... Riporta tgcom24.mediaset.it