Ecco ' Mosto Gin' il distillato tutto ferrarese frutto del progetto di un' enoteca locale

Ferraratoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato presentato il nuovo prodotto ‘Mosto Gin’, distillato da mosto d'uva coltivata in Emilia Romagna, frutto di un progetto imprenditoriale dell'enoteca ferrarese Botrytis che ha miscelato ingredienti particolari e fatto realizzare dalla pittrice Arianna Fugazza. Per realizzare il distillato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Presentazione del "Mosto Gin" prodotto da enoteca ferrarese - Lunedì 27 ottobre 2025 alle 11:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo prodotto "Mosto Gin" distillato dall'enoteca ... cronacacomune.it scrive

World Gin Day: un omaggio globale al distillato che ha fatto la storia - Nato originariamente come medicina nel 1600 in Italia, presso la Scuola Medica Salernitana, dove alcuni monaci distillarono l’alcol insieme ... Riporta tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Mosto Gin Distillato Tutto