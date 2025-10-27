Ecco il gruppo sospettato dell' ondata di furti in case e attività | Già fermati e denunciati ora vengano allontanati

Sarebbe stato individuato il gruppo di malviventi protagonista delle ‘scorribande’ notturne a Cesenatico, un'ondata di furti in case, auto e attività economiche che ha creato apprensione tra cittadini ed esercenti. Il sindaco Matteo Gozzoli chiede espressamente che “vengano allontanati dal. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

