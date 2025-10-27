Da rapporto «indipendente» e scomodo per la narrazione Covid a strumento per la propaganda del ministro Roberto Speranza. Dopo settimane di ricerche il Giornale ha in mano un documento che smentisce le ricostruzioni fatte fino a oggi sul rapporto del ricercatore Oms di Venezia Francesco Zambon, fatto sparire 24 ore dopo la pubblicazione nel maggio 2020 (e ritrovato solo a settembre dal consulente dei familiari della Bergamasca Robert Lingard) perché conteneva delle verità scomode sulla data del primo contagio da uomo a uomo che la Cina voleva nascondere. Il Giornale aveva ipotizzato che il rapporto sul Covid in Italia nascesse come autopsia spietata dei giorni più bui, non certo come vetrina della gestione della pandemia firmata dall’allora premier Giuseppe Conte e dal suo ministro della Salute Speranza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco il documento choc che riscrive la storia del report Oms fantasma