Ecco alcune idee per vivere al meglio la notte più spaventosa dell’anno

N on basta travestirsi per ingannare gli spiriti. Per affrontare con stile e appieno la lunga e spaventosa notte dei morti viventi è necessario creare la giusta atmosfera: incantata, surreale e da brividi. Per chi ama zucche, streghe e ragnatele, Halloween è l'occasione perfetta per divertirsi e trasformare la casa in un vero set da film horror. . Rossetti scuri, le novità autunno inverno 2025. guarda le foto 1. Decorazioni per l'ingresso. L'entrata è il primo colpo d'occhio. Un copriporta a tema scheletro, una ghirlanda di ragnatele o un welcome mat arancione e nero trasformano subito l'ingresso in uno spazio festoso e spaventoso, accogliendo ospiti e bambini con il giusto spirito Halloween.

