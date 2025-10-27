real forte querceta 3 cenaia 0 REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli, Mogavero, Piccione, Ricci, Marinari, Franzoni, Fortunati, Panicucci, Borselli, Lembo. A disp.: Di Nubila, Nicolini, Porcellini, Bartolini, Battisti, Bobbio, Campo, Goh, Pinna. All.: Matteo Verdi. CENAIA: Bettarini, Lischi, Arcidiacono, Bianchi, Signorini, Puleo, Fischer, Cito, Maggi, Remedi, Boumarouan. A disp.: Castaldi, Salvini, Quilici, Gronchi, Provinzano, Busiello, Santagata, Sartini, Neri. All.: Nicola Sena. Arbitro: Nafra di Valdarno. Reti: 7’ pt Ricci, 4’ st Panicucci, 6’ st Mogavero. FORTE DEI MARMI – Nelle precedenti sette giornate, il Real Forte Querceta aveva realizzato soltanto cinque reti e mai era riuscito a segnare almeno due gol in una gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza: una prestazione da applausi. Il Real Forte Querceta si sblocca, tris al Cenaia