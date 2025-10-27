Eccellenza Fezzanese ko Il gol della sconfitta al 94’

Fezzanese 2 Golfo Paradiso Pro Recco 3 FEZZANESE: Mazzola, Salerno (76’ Baracchini), Manfrone (74’ Aliboni), Vietina, Corrado M. (67’ Bruccini), Masi, Nicolini, Beccarelli (86’ Kane), Scarlino, Scieuzo, Martinelli (46’ Corrado S.). All. Ponte. GOLFO PARADISO PRO RECCO: Ragher, Federici, Rovegno, Paccagnini (67’ Castellini), Ndiaye, Di Lisi, Ivaldi, Revello, Ferrante (82’ Viacava), Compagnone (61’ De Paoli), Costa. All. Bianco. Arbitro: Fraticelli di Genova (assistenti Bondi di Genova e Filangieri di Chiavari). Marcatori: 52’ Beccarelli (rig.), 64’ Beccarelli (autorete), 66’ e 94’ Ndiaye, 87’ Scarlino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

