Il duo di Ebimotors, Paolo Venerosi Pesciolini ed Alessandro Baccani chiude il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2025 con un quarto posto di classe AM nella classifica finale. La Porsche 911 GT3 R numero 44, nell’ultimo appuntamento di Monza, è giunta in sesta ed in terza posizione rispettivamente in gara 1 ed in gara 2. Una stagione, quella disputata da Ebimotors, senza dubbi positiva, con notevoli progressi fatti dal duo sui tempi in pista. Meritano inoltre menzione la regolarità con la quale il duo ha disputato l’intera annata ed il collaudatissimo feeling tra piloti e box. Venerosi e Baccani sono stati gli unici, assieme al cinese Hang Huilin, a portare sempre a termine le 8 gare disputatesi. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Ebimotors chiude l’Italiano GT Sprint con un podio a Monza