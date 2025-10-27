È venuto a mancare Mario Canducci pioniere della pubblicità turistica in Italia
Si è spento domenica 26 ottobre, all’età di 82 anni, Mario Canducci, imprenditore e fondatore negli anni ’80 di Adrias, azienda di riferimento nel marketing turistico e nella pubblicità per gli hotel. Albergatore in prima persona, Canducci aveva sperimentato sul campo la realtà turistica della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
