È una grossa bugia Le pressioni oggi sono il triplo i social giudicano e vivrete con la paura di non farcela | la lezione sacrosanta di Emma ad Amici
Che il mondo della discografia sia difficile, è cosa nota. E anche per chi entra in un talent show non vuol dire necessariamente avere successo immediato, ma è solo un piccolo punto in un percorso lungo e pieno di insidie. Emma Marrone è stata ospite nell’ultima puntata del pomeridiano di “Amici di Maria De Filippi “, ieri domenica 26 ottobre. Chiamata per giudicare i cantanti, l’artista si è poi lasciata andare in un lungo discorso di incoraggiamento ma reale, vero, nudo e crudo. Non nascondendo affatto gli aspetti più difficili e bui di una carriera che va costruita giorno dopo giorno e che non regala niente a nessuno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
