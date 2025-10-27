A Parigi dieci persone sono andate a processo accusate di cyberbullismo ai danni di Brigitte Macron, dopo aver pubblicato online commenti "maligni" sostenendo che la moglie del presidente Emmanuel Macron fosse un uomo. Brigitte Macron non si è presentata al processo. La procura della capitale francese ha riferito che gli otto uomini e le due donne sono accusati di aver diffuso online "numerosi commenti malevoli" sul genere e sulla "sessualità" della first lady e di aver definito "pedofilia" la differenza di età con il marito. Sette degli imputati erano presenti in tribunale, mentre altri tre erano rappresentati dai loro avvocati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “È un uomo”. Maxi-processo a Parigi per cyberbullismo contro Brigitte Macron