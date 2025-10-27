E’ un uomo dieci imputati per cyberbullismo transfobico contro Brigitte Macron
La guerra legale contro le *fake news* di matrice cospirazionista ha raggiunto l’aula di tribunale. Dieci persone, tra cui un pubblicitario e una sedicente medium, sono comparse oggi e domani davanti al Tribunale penale di Parigi, chiamate a rispondere dell’accusa di cyberbullismo e molestie sessiste ai danni di Brigitte Macron, Première Dame di Francia. L’azione è scattata in seguito alla diffusione virale di una menzogna transfobica, ampiamente propagata dalle reti di estrema destra, secondo cui la moglie del Presidente Emmanuel Macron sarebbe in realtà una donna transgender. Il processo, che fa seguito a quattro anni di polemiche e voci incontrollate, si affianca a una parallela denuncia per diffamazione presentata dalla coppia presidenziale negli Stati Uniti d’America. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
