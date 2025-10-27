È nato prima l’uovo o la gallina? È la domanda primordiale che va bene per tutte le altre domande che pongono difficoltà insite nella formulazione di risposte semplici o esaustive. Vale anche per le squadre di calcio in crisi: prendiamo la Juventus 202526: è Igor Tudor a non essere capace nel suo ruolo da allenatore o sono i calciatori a essere scarsi, cioè meno capaci di quanto ci si aspetta da loro? La dirigenza della Juventus si è data la risposta questa mattina: è Tudor a non essere capace. Il croato è stato esonerato e nei prossimi giorni sapremo chi sarà il sostituto. Eppure, mi sembra, la domanda resta in piedi, e vale la pena provare ad analizzare le due possibili risposte. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - È Tudor o sono i calciatori?