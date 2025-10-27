È stato un amore a prima vista anzi a eterna vista | 40 anni d’amore tra Roberto Benigni e Nicoletta Braschi

In occasione del 73esimo compleanno dell’immenso Roberto Benigni raccontiamo la storia del suo amore per l’attrice Nicoletta Braschi, pilastro della sua vita e della sua carriera da oltre 40 anni: un amore che molti non esitano a definire inossidabile, nato con un colpo di fulmine nel 1983 e cresciuto nel corso di quattro decenni tra set cinematografici, tappeti rossi e una vita privata custodita con discrezione, lontana dai riflettori del gossip. Il loro primo incontro avvenne a Roma quando lei, originaria di Cesena, si trasferì nella capitale per studiare all’Accademia di Arte Drammatica. Roberto andava a prenderla ogni giorno dopo le lezioni e insieme scoprivano cinema, teatro e letteratura, nutrendo una complicità che sarebbe diventata la base solida del loro legame. 🔗 Leggi su Cultweb.it

