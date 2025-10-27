Diego Abatantuono a Domenica In su Rai1 con Mara Venier ha ricordato l’amico e collega Mauro Di Francesco, appena scomparso: “Stava bene, quando ho visto il numero sul cellulare a tarda sera ho capito che era successo qualcosa”. E ancora: “Ho passato con Mauro 55 anni, l’ho incontrato quando lavoravo al Derby, quando avevo 15 anni. Tutti quelli che lo hanno conosciuto lo sanno: non stavi mai del tutto tranquillo, quando c’era lui poteva succedere di tutto”. “È un po’ dura vedere queste cose – ha commentato l’attore guardando le foto degli anni del Derby che lo ritraggono insieme a Faletti, Boldi, Porcaro, Di Francesco-. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È stata una bastonata. Di notte mi è arrivata una chiamata dal numero di Mauro Di Francesco. Era successo”: Diego Abatantuono sul’amico scomparso