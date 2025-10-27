Una mattinata che doveva essere di raccoglimento si è trasformata in attimi di puro terrore. Nel cimitero urbano di Piacenza, una donna di 63 anni è rimasta ferita dopo essere caduta all’interno di una tomba vuota. L’episodio, avvenuto lunedì 27 ottobre 2025, ha scosso i presenti e richiamato sul posto i soccorsi. La donna si era recata al camposanto per deporre dei fiori sui loculi dei propri familiari, ma la visita si è trasformata in un incubo. Secondo le prime ricostruzioni, mentre camminava lungo un vialetto secondario, il terreno sotto di lei avrebbe ceduto di colpo. Un cedimento improvviso e tanta paura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È sprofondata giù”. Va al cimitero a trovare i suoi cari, poi il terrore: tutto in un istante