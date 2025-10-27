È sempre più alta la tensione tra Washington e Caracas

Laverita.info | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua a salire la tensione tra Stati Uniti e Venezuela. Domenica, il cacciatorpediniere statunitense Uss Gravely ha attraccato nella capitale di Trinidad and Tobago. Ufficialmente la nave è stata inviata in loco per delle esercitazioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - È sempre più alta la tensione tra Washington e Caracas

