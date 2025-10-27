Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio nelle cave del versante massese delle Alpi Apuane, in provincia di Massa Carrara. Intorno alle 16, è scattato l’allarme al 118 per un cavatore rimasto incastrato con una gamba sotto un escavatore che si è ribaltato all’interno della cava Valsora, nella zona del Passo del Vestito. Il drammatico episodio si è verificato in un’area di confine tra le province di Massa Carrara e Lucca, ma sul versante apuano, noto per la presenza di numerosi cantieri di estrazione del marmo. Le prime segnalazioni sono arrivate dai colleghi dell’operaio, che hanno immediatamente chiesto aiuto ai soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È rimasto incastrato lì sotto”. Tragedia in Italia, in corso l’intervento disperato dei soccorritori