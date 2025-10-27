È rimasto incastrato lì sotto Tragedia in Italia in corso l’intervento disperato dei soccorritori
Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio nelle cave del versante massese delle Alpi Apuane, in provincia di Massa Carrara. Intorno alle 16, è scattato l’allarme al 118 per un cavatore rimasto incastrato con una gamba sotto un escavatore che si è ribaltato all’interno della cava Valsora, nella zona del Passo del Vestito. Il drammatico episodio si è verificato in un’area di confine tra le province di Massa Carrara e Lucca, ma sul versante apuano, noto per la presenza di numerosi cantieri di estrazione del marmo. Le prime segnalazioni sono arrivate dai colleghi dell’operaio, che hanno immediatamente chiesto aiuto ai soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
