È proprio lui è Matteo Tragedia sull’asfalto il giovanissimo tenente ucciso nello schianto famiglia distrutta

Una tragica fatalità ha sconvolto la via Salaria nelle prime ore della mattinata di questo lunedì 27 ottobre, quando un incidente stradale ha causato la morte di due persone. I due veicoli coinvolti si sarebbero scontrati frontalmente sulla strada statale 4 via Salaria al km 70,000 a Rieti. Identificate le vittime dell’incidente sulla Salaria. La notizia dell’identificazione delle vittime, tra cui anche un tenente dell’Arma dei Carabinieri, ha immediatamente suscitato profonda commozione nella comunità e un senso di vuoto tra colleghi, amici e conoscenti. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio da parte di rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della società civile, che hanno voluto ricordare il valore e l’impegno dell’ufficiale scomparso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Tragedia sull'asfalto, il giovanissimo tenente ucciso nello schianto, famiglia distrutta