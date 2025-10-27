E' posseduta dal diavolo poi minacce di botte al compagno | vicino da incubo per una coppia

La Squadra Mobile della Questura di Pisa, nei giorni scorsi, ha eseguito nei confronti di un 50enne italiano, gravato da precedenti di spaccio e reati contro il patrimonio, un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari in relazione ai reati di atti persecutori (stalking), violazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

