È ora di ripensare al cambio dell’ora E se ci tenessimo per sempre l’ora solare?

Cosa hanno in comune il premier spagnolo Pedro Sánchez e il presidente americano Donald Trump? Entrambi vorrebbero abolire il cambio dell’ora. Nella notte tra sabato e domenica, cinquecento milioni di europei hanno spostato le lancette indietro, riguadagnando quell’ora di sonno che avevano perso a marzo; quattrocento milioni di americani faranno lo stesso il prossimo fine settimana. Ormai è un gesto naturale: eppure, non è sempre stato così. Anzi: la vasta maggioranza degli esseri umani non lo ha mai fatto o lo ha fatto solo per periodi di tempo relativamente brevi. In Africa soltanto l’Egitto ha quella che noi chiamiamo ora legale, in Asia la maggior parte ha smesso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

